﻿ Народный репортёр. Остановки портятся через год

Уже лето прошло, а остановка в 5 микрорайоне так и не появилась. Люди прячутся от солнца под деревьями, сидят на корточках. Напомню, в прошлом году здесь поставили новый дорогой павильон с зарядкой для телефонов. А в начале лета зачем-то опять убрали. Срок годности вышел?

Место: 5-й микрорайон.

Дата: 20 августа 2017 года.

Автор: Айбек.

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