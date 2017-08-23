﻿ Народный репортёр. Колбаса растёт в саду

Народный репортёр. Колбаса растёт в саду

Автор:
Народный репортёр. Колбаса растёт в саду

Вот такая «колбаса» продается среди замороженных фруктов. Что это? Недосмотр персонала, шутка?

Место: гипермаркет «Дина», 12 микрорайон.

Дата: 19 августа 2017 года.

Автор: Лаура К.

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