﻿ Народный репортёр. Клиника без парковки

Строят новую медицинскую клинику. Вопрос: где будут парковаться автомобили, приезжающие в эту клинику?!

Место: остановка «Акация».

Дата: 20 августа 2017 года.

Автор: aolmin aolmin.

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