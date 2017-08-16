﻿ Народный репортёр. Оплату подняли, проблем с мусором меньше не стало

Хромтау. Территория для мусора на улице А. Молдагуловой. До проезжей части один метр. В дождь среди жителей проходит «соревнование» на меткость: кто закинет мешок ближе к баку, потому что подойти нет возможности из-за месива грязи. А оплату за вывоз подняли до 200 тенге с человека.

Место: г. Хромтау, ул. А. Молдагуловой.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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