﻿ Народный репортёр. Вместо двора сделали проезжую часть

В Кандыагаше сделали дорогу внутри микрорайона «Молодежный». Дом №30 и так был без двора. Теперь акимат загородил забором проезжую часть. Получается у нас и двора нет, и подъездные пути отрезаны. Жильцы обращались в городской акимат, но там ничего не объяснили. Сказали только, что отгородили в целях безопасности. В доме 4 подъезда. К 1 и 4 подъездам можно поставить машины. А у 2 и 3 подъездов получается нет выхода ни спереди, ни сбоку. Даже с колясками не проехать. У всех маленькие дети.

Место: г. Кандыагаш, мкр. «Молодежный», д. 30.

Дата: август 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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