﻿ Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет

Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет

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Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет

В жилом доме №81 по ул. Кунаева есть пристройка, а в ней игровой клуб. На крыльце клуба установили биотуалет! Взрослые мужики играют, смотрят футбол и ходят в туалет на крыльце. На улице жара, еще и эта вонь. А рядом соседи, детский сад.

Место: ул. Кунаева.

Дата: август 2017 года.

Автор: жильцы домов №81, 82, 83. 84.

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