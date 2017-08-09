﻿ Народный репортёр. Пляж платный, а комфорта нет

Народный репортёр. Пляж платный, а комфорта нет

Автор:
Народный репортёр. Пляж платный, а комфорта нет

Вход на базу отдыха Саздинского водохранилища платный. На входе у ворот сидит парень и собирает деньги. Территория пляжа при этом практически не оборудована. На двери кабинки для переодевания замок смонтирован снаружи, а не изнутри! У второй кабинки дверь вообще отсутствует. Замка на двери туалета нет, территория рядом завалена мусором.

Место: база отдыха «Сазды», Саздинское водохранилище.

Дата: 29 июля 2017 года.

Автор: amaranth.

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