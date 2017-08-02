﻿ Народный репортёр. Трактор разбил крышку люка. Колодец теперь открытый

Это улица Северная в поселке Кирпичный. Здесь делают канализацию и водопровод. Колодец с люком переехал трактор и разбил крышку люка. Колодец теперь открытый. Опасно для людей и транспорта. На этой улице играет очень много детей.

Место: ул. Северная.

Дата: июль 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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