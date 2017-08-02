﻿ Народный репортёр. В рекламе компот по одной цене, в чеке – по другой

Были в супермаркете «Анвар» в ТРЦ «Керуен City» на фудкорте. Висит баннер – меню c ценами. А когда пробивают через кассу – цены внезапно изменяются, и не в пользу покупателей. Так стакан компота в меню 99 тенге, в чеке – 149 тенге.
Место: супермаркет «Анвар» в ТРЦ «Керуен City».
Дата: 29 июля 2017 года.
Автор: aolmin aolmin.
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