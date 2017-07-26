﻿ В Актобе увеличат количество призывников в армию

Об этом и изменениях в воинской службе рассказал полковник Сейткерим Арапбаев, начальник департамента по делам обороны Актюбинской области.

Всего в этом году на срочную воинскую службу из нашей области будут призваны 2 тысячи мужчин. Но уже со следующего года число призывников вырастет на 200 человек, сообщил глава областного департамента по делам обороны Сейткерим Арапбаев на пресс-конференции в инфоцентре.

– После развала Союза у нас были очень малочисленные войска, иногда поднимали вопрос, а зачем вообще нужны войска. Потому что войны не будет, Великая Отечественная прошла, война в Афганистане где-то за горами, а нас это не касается. Но я бы хотел отметить военно-политическую, геополитическую обстановку, – говорит начальник департамента по делам обороны Актюбинской области. – В любой момент могут произойти изменения. События в Украине, Сирии, все показывает, что мы должны иметь достаточное количество мобилизационных ресурсов. Каждый гражданин РК, особенно, мужчины, должны быть готовы к защите своего Отечества.

Что касается изменений, уже начиная с этого года временной интервал призыва увеличили до 4 месяцев. Изменился и порядок призыва в военно-технические школы, где обучение длится 40 дней.

– Раньше было от 22 до 27 лет. Теперь они смогут отслужить в армии в возрасте от 24 до 27 лет. Возможно, кого-то не призывали по состоянию здоровья или недовеса. Даже женатые, у которых есть ребенок, могут отучиться в военно-технических школах. 263 тысячи тенге оплатить, отучиться 40 дней и получить военный билет, – поясняет Арапбаев [на фото].

Как добавили на брифинге, с военным билетом можно будет работать в правоохранительных органах, МВД, КНБ. Также можно пойти в контрактники.