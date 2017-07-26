﻿ Народный репортёр. У орла разваливается постамент

На проспекте Алии Молдагуловой есть «малая архитектурная форма» с орлом. Постамент скульптуры весь поцарапанный, кафель отваливается.

Место: перекресток пр. А. Молдагуловой и ул. Есет батыра.

Дата: 21 июля 2017 г.

Автор: Шолпан.

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