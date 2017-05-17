Паводок развалил дом, а помощи ещё нет? В акимате советуют ждать

На фото:Актоле Утешева, жительница дачи на Кривом озере, показывает разрушенные стены своего дома и недоумевает, что ей предложили всего 100 тысяч на ремонт. По ее словам, дом уже не годен для проживания. || Фото автора

Пострадавшая от паводка актюбинка говорит: ей обещали землю и пропали. В акимате ответили: не пропали, пусть ждут, работает комиссия.

Жительница дачи на Кривом озере Актоле Утешева говорит, что во время паводка вода зашла в ее дом по окна, все имущество стало негодным. Фундамент и стены в трещинах, печь развалилась.

– Из акимата один раз приходили. Посмотрели на трещину в фундаменте и ушли. Наш дом пострадал от наводнения, не пригоден для жизни, мы просили землю. Тем более с 2012 года стоим в очереди. Нам обещали дать земельный участок, но до сих пор ждем ответа. Другим пострадавшим уже дали землю в Курайли. Нам предложили 100 тысяч компенсации. Я отказалась. На 100 тысяч только небольшой ремонт недавно делала. А тут столько трещин, а стена скоро развалится, и что я буду делать со 100 тысячами, если жить будет негде? – в отчаянии спрашивает Актоле Утешева.

Представитель комиссии, глава отдела архитектуры Танат Шегебаев посоветовал дождаться завершения работы комиссии.

– Наше дело зафиксировать повреждения домов, а оценку и решения будут давать другие. Потом обязательно вызовут на заседание комиссии, советую дождаться, – прокомментировал Танат Шегебаев.

– Насчет отказа от денежной помощи на текущий ремонт, правильно, что отказалась от 100 тысяч, если жители считают, что их дому причинен ущерб более чем на 100 тысяч. От 40 до 150 тысяч тенге предоставляют средства на легкий ремонт, в зависимости от степени повреждения дома. Если дому Утешевой причинен более серьезный ущерб, его должны оценить, – заключила председатель комиссии по паводку Лаззат Уразбаева.