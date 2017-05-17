Лучшие медсёстры Актобе получили «Оскар»

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Лучшие медсёстры Актобе получили «Оскар»

На фото: 23 медсестры соревновались за звание лучшей. || Фото автора

В качестве поощрительных призов медсёстрам подарили билеты на «ЭКСПО-2017», но дорогу они оплачивают сами, передаёт газета «Диапазон».

В областной больнице в День медицинской сестры награждали лучших медсестер. В конкурсе приняли участие 23 медсестры из разных отделений. В течение двух недель они упорно боролись за звание лучшей.

– Комиссия оценивала навыки оказания экстренной помощи, знание норм и правил, общительность, – рассказывает Рустем Исаев, главный врач областной больницы. – У нас есть номинации «Открытие года», «Особое мнение жюри». Главные призеры получат денежные призы 30, 25, 20 тысяч тенге и статуэтки. Это своего рода статуэтка «Оскар», мы внедрили ее с этого года. 4 лучшие медсестры получат также и медали «Мейирим».

В качестве поощрительных призов номинантам конкурса подарили билеты на выставку «ЭКСПО-2017» в Астане. Билеты стоят 6 тысяч тенге, но добираться нужно самим, профком поможет.

Так, в 2017 году «Оскар» получили медсестра реанимационного отделения Турсын Бабагалиева, 2-е место – медсестра оперблока Арай Уразалиева и 3-е место – медсестра нейрохирургического отделения Дарига Сатанова.

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