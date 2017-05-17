Журналист из Уральска сообщил об угрозах от сотрудника полиции

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15 мая в чате WhatsApp редактор газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров по­критиковал глав областных управлений здравоохранения, физкультуры и спорта и ДВД за то, что те закрыты для прессы.

В ответ пресс-секретарь ДВД ЗКО Акболат Катешев в этом же чате позволил себе агрессивные выпады против Лукпана Ахмедьярова, предложив перейти в «личку».

По словам Лукпана Ахмедьярова, в личной переписке Акболат Катешев написал ему следующее: «Родной, кажется, ты забыл, на чьем пороге ты сидишь. В Селекционном. Может быть тебе напомнить снова?» (Селекционный – район, где было совершено покушение на Ахмедьярова).

Лукпан поинтересовался: «Как это понять? Ты хозяин? Или я нахожусь в твоем доме?»

– Я поинтересовался, что он имеет в виду, и правильно ли я понимаю, что он мне напоминает о покушении, которое было совершено в Селекционном. Он отказался что-либо объяснять, – рассказал Лукпан Ахмедьяров. – Так как никаких личных, тем более материальных, дел с пресс-секретарем ДВД ЗКО у меня никогда не было, я расцениваю его слова как прямую угрозу с намеком на то, что если я буду и дальше высказывать критику в адрес руководства ДВД, со мной вновь может случиться что-то неприятное. Ну, например, очередное покушение.