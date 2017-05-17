В Алге ребёнок упал с лестницы и получил перелом

15 мая малыша доставили в областную дет­скую больницу, у 4-летнего мальчика, по словам врачей, был перелом теменной кости. 2 суток он провел в реанимации, его оперировали, сейчас его состояние стабильное.

Как рассказали в больнице, с наступлением тепла резко выросло число травмированных детей. В сутки к ним привозят по 50-70 детей. Чаще всего у них укусы собак, клещей, травмы при ДТП, есть случаи падения с высоты.