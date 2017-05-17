Народный репортёр. Пешеходы около рынка идут на красный

На перекрестке у Центрального рынка уже давно стоит светофор. Но люди пренебрегают им и лезут прямо под колеса. »

Место: перекресток ул. Т.Ахтанова и Ш.Уалиханова.

Дата: 16 мая 2017 года.

Автор: Юлия К.

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