Народный репортёр. Кто должен убирать на границе?

На казахстанско-российской границе в сторону поста Сагарчин свалка между таможнями. Территория вроде как нейтральная. Кто должен там убирать?»

Место: граница РК и РФ.

Дата: май 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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