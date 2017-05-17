Народный репортёр. В Кандыагаше травят астматиков

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Народный репортёр. В Кандыагаше травят астматиков

Два месяца назад под нашими окнами установили мусорные баки, от которых идет неприятный запах, мусор в них сжигают, дым идет в наши квартиры. У нас живут астматик и инвалиды. Обращались в акимат города, но нет результата.»

Место: г. Кандыагаш, Молодежный, 40.

Дата: май 2017 года.

Автор: Нурбол.

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