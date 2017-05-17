Народный репортёр. На стройке экстремальный детский городок

На ул. Рыскулова, 200 уже более 15 лет строят здание. Сторожа нет. Каждый день видим там детей, бегают по этажам и недостроенным лестницам. Ведь это небезопасно!

Место: ул. Рыскулова, 200, АПК.

Дата: май 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14