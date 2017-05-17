Народный репортёр. В Жилгородке страдают от мусора

На улице Махамбетова, 12 во дворе расположены 5 мусорных контейнеров на 12 домов. Контейнер с пластиковыми бутылками забит под завязку. Школа №16 весь мусор выносила в наши контейнеры.»

Место: ул. Махамбетова, 12.

Дата: май 2017 года.

Автор: анонимная публикация.

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