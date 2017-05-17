Припарковал как было удобно

У дома напротив горакимата владелец джипа оставил машину прямо на газоне. Подобное происходит нередко. »

Место: ул. Ахтанова, 67.

Дата: 10 мая 2017 года.

Автор: жильцы дома.

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