Народный репортёр. Увозят заборы и плитку в Юнис сити

Среди бела дня разбазаривают и обворовывают имущество КСК Юнис сити. Заборы, бордюры, брусчатку – все снимают. Есть много свидетелей, есть видео, снятое жильцами.

Место: КСК Юнис сити.

Дата: май 2017 года.

Автор: baba_mama_da.