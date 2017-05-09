Народный репортёр. Увозят заборы и плитку в Юнис сити

Среди бела дня разбазаривают и обворовывают имущество КСК Юнис сити. Заборы, бордюры, брусчатку – все снимают. Есть много свидетелей, есть видео, снятое жильцами.
Место: КСК Юнис сити.
Дата: май 2017 года.
Автор: baba_mama_da.
Среди бела дня разбазаривают и обворовывают имущество КСК Юнис сити. Заборы, бордюры, брусчатку – все снимают. Есть много свидетелей, есть видео, снятое жильцами.
Место: КСК Юнис сити.
Дата: май 2017 года.
Автор: baba_mama_da.
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