Народный репортёр. Увозят заборы и плитку в Юнис сити

Автор:
Народный репортёр. Увозят заборы и плитку в Юнис сити

Среди бела дня разбазаривают и обворовывают имущество КСК Юнис сити. Заборы, бордюры, брусчатку – все снимают. Есть много свидетелей, есть видео, снятое жильцами.

Место: КСК Юнис сити.

Дата: май 2017 года.

Автор: baba_mama_da.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Прокурор 2
Прокурор 2
юнис сити, а как презентовали, как строили, теперь превратилось в гетто какое то, прежние воры в акимате не договорились с новыми ворами в акимате и пошло поехало
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12.05.2017, 12:37
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