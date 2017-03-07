Примадонны на актюбинской сцене

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Примадонны на актюбинской сцене

В актюбинском театре им. Ахтанова идёт работа над премьерой «Примадонны». Ставит её приглашённый режиссёр Алексей Орлов.

Алексей Орлов из Актобе уехал 18 лет назад. Он был главным режиссером, а некоторое время директором театра в Актобе. В 1995 году он поставил «Эти свободные бабочки» Леонарда Герша, в 1998 году – «Миссис Пайпер ведет следствие» Дж. Покллуэла, среди его работ сказки «Зайка-зазнайка», «Сказка о Золотом петушке» и другие.

– Мне ремонт в театре понравился, когда я уезжал, было старое, заброшенное здание, – поделился Алексей Орлов впечатлением от возвращения в Акобе. – Сейчас современное, хорошее.

В дальнейшем Алексей Орлов был главным режиссером в Петропавловске, в Якутске. Сейчас режиссер живет и работает в городе Чайковский, в Пермском крае. Спектакль «Примадонны» около 6 лет собирал полные залы. Спектакль легкий, он нравится зрителям. Теперь он появится репертуаре актюбинского театра.

– Я хочу, чтобы спектакль жил. Это комедия положений, называется «Примадонны» автора Кенна Людвига, – рассказал Алексей Орлов, не рассказывая подробностей.

В спектакле задействована почти вся русская труппа. Премьера ожидается в конце марта.

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