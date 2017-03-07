Аким области подарил заводчанкам тюльпаны к 8 Марта

На фото: Аким области подарил каждой работнице завода букет весенних тюльпанов. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

927 женщин занимаются мужским делом, многие из них многодетные мамы.

На АЗФ Сапарбаев поздравил 30 лучших работниц и многодетных мам с 8 Марта. Сейчас на предприятии работают более 4 200 человек, 927 из них – представительницы прекрасного пола.

– Женщины заняты совершенно не мужским делом: они освоили профессии токаря, электромонтера, сапожника, машинистов насосных установок, крана и другие специальности. При этом они остаются женственными хранительницами очага, – говорит пресс-секретарь Кунтуар Асанова.

К слову, 24 работницы завода – многодетные мамы, воспитывают четырех и более детей, имеют подвески «Алтын алка» и «Кумис алка».

– Я работаю на заводе уже 30 лет. В этом году ухожу на пенсию. Особенность нашей профессии – соблюдать технику безопасности. Электрический ток – это всегда опасно. И ожоги, и смерть, все бывает. Нужно быть осторожными. Я отвечаю за чистоту и порядок на своих подстанциях, за наличие электрозащитных средств, за работу бригад. Подстанций у нас 60, – говорит газете «Диапазон» Татьяна Кузьменко, дежурный электромонтер на подстанции №2. – У нас мужской коллектив. Работать в таком коллективе очень хорошо, лучше, чем с женщинами. Они все понимают с полуслова, прислушиваются и быстро все выполняют. Первые дни я не чувствовала себя женщиной. Каску надела, робу и вперед. А потом вошла во вкус.