Народный репортёр. Стихийная остановка мешает жить

На перекрестке ул. Оспанова и Бр. Жубановых - стихийная автобусная остановка. Как запретить водителям нарушать? Автобусы ездят по тротуарам.

Место: перекресток ул. Оспанова и Бр.Жубановых

Дата: февраль 2017 года .

Автор: житель города

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14