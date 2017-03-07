Народный репортёр. Травили насекомых и продукты

Сотрудники магазина «Анвар» проводили санобработку в отделе «овощи-фрукты», разбрызгивая инсектицид по полу. Все продукты, а также находящиеся рядом хлебобулочные изделия, яйца и пр. впитывали испарения от инсектицидов. На замечание, почему не убрали продукты во время обработки, администрация вразумительного ответа не дала. Кто будет нести ответственность, если кто-нибудь отравиться? Проверяет ли СЭС продукты после таких обработок?

Место: пр. Абая, магазин «Анвар»

Дата: март 2017.

Автор: msn1869

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14