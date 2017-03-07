Народный репортёр. Тротуары превратили в парковку

Тротуары при подходах к колхозному рынку по ул. Заводской и Ахтанова стали стоянками автотранспорта.

Место: ул. Заводская и Т. Ахтанова

Дата: март 2017 года

Автор: milaia_mahrytka

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