Народный репортёр. Девочку и женщину сбили прямо на «пешеходке»

На пешеходном переходе водитель легковушки сбил 6-летнюю девочку и 48-летнюю женщину. ЧП произошло на пересечении ул. Махамбетова и Маресьева, в районе стадиона «Химик».

Место: перекресток ул. Махамбетова и ул. Маресьева.

Автор: Arsenchuk Alexey alars04

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