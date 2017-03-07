Народный репортёр. ​В Заречном была драка

3 марта, в 18:35 в поселке Заречный между остановками «Сады» и «Аяжан» произошла драка. Приехала полиция.

Место: п. Заречный.

Дата: 3 марта 2016 года.

Автор: Нуржан Урдалиев.

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