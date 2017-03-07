Народный репортёр. ​В Заречном была драка

Автор:
Народный репортёр. ​В Заречном была драка

3 марта, в 18:35 в поселке Заречный между остановками «Сады» и «Аяжан» произошла драка. Приехала полиция.

Место: п. Заречный.

Дата: 3 марта 2016 года.

Автор: Нуржан Урдалиев.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.facebook.com; www.vk.com; www.facebook.com; WhatsApp: +7 775 797 03 14

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.03.2017, 21:05
  
Народный репортёр. Купили картошку по цене дорогого лука
07.03.2017, 21:03
  
Народный репортёр. Стихийная остановка мешает жить
07.03.2017, 21:01
  
Народный репортёр. Травили насекомых и продукты
07.03.2017, 20:59
  
Народный репортёр. Тротуары превратили в парковку
07.03.2017, 20:57
  
Народный репортёр. Девочку и женщину сбили прямо на «пешеходке»
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Аким области подарил заводчанкам тюльпаны к 8 Марта
Народный репортёр. Купили картошку по цене дорогого лука
Народный репортёр. Стихийная остановка мешает жить
Народный репортёр. Травили насекомых и продукты
Народный репортёр. Тротуары превратили в парковку
Народный репортёр. Девочку и женщину сбили прямо на «пешеходке»
«Народные репортёры» «Диапазона» начинают зарабатывать
Без отчислений в фонд медстрахования не примут даже в поликлинике
Сгоревший центр цветов тоже продаёт букеты к 8 Марта
В Актобе провели 7-ю операцию по пересадке печени
Loading...