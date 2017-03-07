«Народные репортёры» «Диапазона» начинают зарабатывать

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«Народные репортёры» «Диапазона» начинают зарабатывать

В прошлом номере «Диапазон» сообщил, что будет платить 500, 1 000 и 3 000 тенге читателям, которые пришлют новость в «Народный репортёр».

Фото должно быть эксклюзивным, не опубликованным ранее в соцсетях и других СМИ, должно быть указано время и место события, а также ваши имя, отчество и фамилия для подтверждения личности при получении вознаграждения. Спасибо всем, кто прислал снимки и сообщения. Но все условия выполнил только один из авторов, Нуржан Урдалиев, он получает 500 тенге. Если автор новости «Девочку и женщину сбили прямо на «пешеходке» Arsenchuk Alexey сможет подтвердить свою личность (он сообщил только ник в соцсети), мы, конечно, выплатим ему 1 000 тенге.

Для получения вознаграждения Нуржан Урдалиев и Arsenchuk Alexey могут подойти в пятницу, с 10:00 до 18:00 в редакцию «Диапазона», ул. Есет батыра, 99.

Снимайте, присылайте и зарабатывайте с «Диапазоном»! И не забывайте подписать свой шедевр, чтобы получить приятный бонус.

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