Сгоревший центр цветов тоже продаёт букеты к 8 Марта

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Сгоревший центр цветов тоже продаёт букеты к 8 Марта

Сотрудникам сгоревшего цветочного магазина помогли открыть новую точку и до 8 Марта продавать цветы.

Напомним, 18 февраля в Актобе сгорел цветочный магазин «Оптовый центр цветов». Пожар оставил без работы трех матерей-одиночек. К счастью, в тот день никого в магазине не было.

– Учредители оптового центра цветов обратились в палату предпринимателей, мы помогли им составить официальное письмо и обратиться к главе города, – прокомментировал Бауыржан Даркулов, представитель палаты предпринимателей.

– Наш магазин теперь располагается во дворце спорта «Коныс». Нам разрешили продавать цветы до 8 марта включительно. За пару дней у нас уже скупили всю партию тюльпанов. В дальнейшем мы собираемся восстанавливать сгоревшее здание и продолжать работу там, – рассказал Марат Утениязов, один из учредителей цветочного магазина.

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