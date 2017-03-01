Жители Кызылжара подрались из-за порванного государственного флага

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Жители Кызылжара подрались из-за порванного государственного флага

27 октября, примерно в 10 вечера в селе Кызылжар Кобдинского района Тимур Оразалин отдыхал у своего знакомого за бокалом пива. После они решили пойти в Дом культуры, где один работал охранником, а второй – кочегаром. По пути на центральной улице у них завязались спор и драка, говорится в материалах судебного дела.

После драки оба разбежались по домам, а на следующий день 25-летний Тимур Оразалин оказался в Кобдинской центральной районной больнице с укушенным ухом и другими телесными повреждениями. В больнице мужчину начали расспрашивать полицейские, и тот сочинил историю о том, что его избил неизвестный. А затем написал заявление в полицию, чтобы «виновника» нашли и наказали по закону.

Несмотря на старания жителя Кызылжара, полицейские вышли на его знакомого. По версии следствия, спор они начали из-за того, что государственный флаг на здании порван. Во время драки знакомый укусил Тимура за ухо. После драки они оба ушли по домам.

Суд приговорил Тимура Оразалина к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы за ложные показания. Приговор не вступил в законную силу.

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