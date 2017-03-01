Сапарбаев поручил «Актобе» занять не ниже 6-го места

На фото: Новый состав ФК «Актобе» показали чиновникам. С прошлого сезона остались 9 игроков. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

ФК «Актобе» представил акиму области обновлённый состав команды. Глава региона пообещал, что клуб получит моральную и материальную поддержку и подчеркнул, что речь идёт о зарплате. Премиальные зависят от результатов команды.

Руководитель «Актобе» Максат Тюмалиев представил акиму области Бердыбеку Сапарбаеву новый состав «Актобе».

– Три нападающих не маловато? А если травму получат? – встревожился аким области.

– У нас полузащитники атакуют по флангам, – пояснил гендиректор клуба Максат Тюмалиев [на фото].

Также аким спросил, где будет первая домашняя игра. Ему ответили: на поле ОДЮШОР №8 (футбольная школа).

– Там поле готово? Ну, смотрите, – предупредил Сапарбаев директора стадиона. Между тем, в данный момент на поле футбольной школы идет ремонт. Точнее, сварочные работы на заржавевших секторах трибуны. Сварщикам поставили задачу – завершить все до первой игры сезона, она будет 18 марта.

Касательно турнирных целей ФК «Актобе» аким области сообщил, что перед клубом стоит задача занять не ниже 6-го места.

– Если команда покажет хороший результат, бюджет клуба увеличат. Самое главное, чтобы вовремя платили зарплату. Будете хорошо играть, будут вам и премиальные. Так, да, Максат? – сказал Бердыбек Сапарбаев, обращаясь к гендиректору клуба.

Максат Тюмалиев утвердительно кивнул, после чего подарил акиму клубную карту, дающую скидки при посещении некоторых заведений в Актобе. Бердыбек Сапарбаев тут же поручил подчиненным приобрести такие карты.

Состав ФК «Актобе» на 2017 год (по состоянию на 1 марта):

Тренерский штаб «Актобе»:

Главный тренер – Игорь Рахаев, тренеры – Сергей Яковенко, Игорь Прохницкий, тренер по вратарям – Юрий Сивуха, тренер по физподготовке – Андрей Кулешов.

Игроки ФК «Актобе»:

Вратари: Самат Отарбаев (1990 года рождения), Андрей Сидельников (1980), Игорь Трофимец (1996).

Защитники: Рафкат Аслан (1994), Багдат Каиров, Дамир Даутов (1990), Жуниньо (1990), Берик Айтбаев (1991), Саят Жумагали (1995), Папа Гуйе (1984), Александр Воловик (1985).

Полузащитники: Бауыржан Байтана (1992), Витор Жуниор (1986), Игорь Бойчук (1997), Чако Торрес (1985), Ардак Саулет (1997), Кирилл Шестаков (1985), Асланбек Какимов (1993), Рахимжан Розыбакиев (1991), Абилхан Абдукаримов (1998), Антон Шурыгин (1988), Антон Скворцов (2000).

Нападающие: Кассиано (1989), Мамуте (1995), Игорь Зенькович (1987)