Народный репортёр. Лёд с крыши разбил навес

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Народный репортёр. Лёд с крыши разбил навес

Вот такая картина у нас после модернизации дома. КСК «Тан» ничего не предпринимает, ждут, когда покалечит кого-нибудь.

Место: 11 микрорайон, дом 83.

Дата: февраль 2017 года.

Автор: жилец дома.

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