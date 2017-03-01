Народный репортёр. Лёд с крыши разбил навес

Вот такая картина у нас после модернизации дома. КСК «Тан» ничего не предпринимает, ждут, когда покалечит кого-нибудь.

Место: 11 микрорайон, дом 83.

Дата: февраль 2017 года.

Автор: жилец дома.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14