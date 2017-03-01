Народный репортёр. Лёд с крыши разбил навес

Вот такая картина у нас после модернизации дома. КСК «Тан» ничего не предпринимает, ждут, когда покалечит кого-нибудь.
Место: 11 микрорайон, дом 83.
Дата: февраль 2017 года.
Автор: жилец дома.
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