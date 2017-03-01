Дворец школьников за 1,3 миллиарда скоро начнёт работать в Батысе-2

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Дворец школьников за 1,3 миллиарда скоро начнёт работать в Батысе-2

На фото: Более тысячи детей смогут ходить в 50 кружков Дворца школьников (или творчества). В этом фойе планируют устроить зимний сад. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Руководство региона показало дворец школьников спонсору строительства, главе Евразийской группы Александру Машкевичу. Дети смогут заниматься там пением, рисованием, спортом. Но как туда добираться, пока не ясно.

В новом микрорайоне Батыс-2 строится дворец школьников по программе «Социальные обязательства бизнеса». Стоимость строительства 1 миллиард 350 миллионов. И еще 410 миллионов – оборудование. По информации ТНК «Казхром», 989 млн тенге из этой суммы дал ERG.

Сейчас, как сообщил глава управления строительства, строительство дворца завершают в рекордные сроки. Подрядчик ТОО «Актобеэлектросетьстрой». Площадь дворца – 10 тысяч квадратных метров. Чтобы посмотреть, как идет строительство, в Актобе прилетел глава АО «ТНК «Казхром», миллиардер Александр Машкевич. Из-за задержки его рейса аким области Бердыбек Сапарбаев поменял свои рабочие планы.

Миллиардер, зайдя в дворец школьников с хорошо укомплектованной охраной, пообщался с детьми, которые ждали его с утра.

– В этом дворце одновременно могут заниматься более тысячи детей. В современном планетарии можно увидеть полнокупольное небо, есть телескопы, – увлеченно рассказывала глава областного управления образования Александру Машкевичу.

– Какая мощность у телескопов? – неожиданно спросил Машкевич.

– Этого мы пока не знаем, – с сожалением отметила Сауле Умербекова [на фото].

– Они не знают, потому что на сегодня телескопы пока не работают, – дополнил аким ответ главы облУО. Та в свою очередь быстро перешла к новой теме.

– Здесь дети могут снимать полнометражные фильмы в 3D формате, – вставила Сауле Умербекова и продолжила перечислять виды кружков. – Целый этаж определен под музыкальную и танцевальную студии. Ассоциация дебатеров, чтобы подготовить будущих политиков. Будут робототехника и судомоделирование, по которому наши дети занимают первые места в республике.

– Здесь Назарбаев интеллектуальная школа. У них имеются спортивные площадки. То есть дети отсюда могут пойти туда заниматься, а их дети (из НИШ) могут приходить сюда, – объяснял глава региона.

В связи с этим возникло предположение, что областной дворец школьников заполнится преимущественно детьми НИШа, так как школьникам из других районов города и области добираться в Батыс-2 сложновато по времени. Как будет решаться вопрос логистики, станет известно позже. Ну, а сам дворец начнет работу через 2-3 месяца.

Также Сапарбаев и Машкевич подписали меморандум, суть которого не допустить сокращения работников на предприятиях «Казхрома».

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