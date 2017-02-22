Тотальный диктант впервые пройдёт в Актобе

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Тотальный диктант впервые пройдёт в Актобе

8 апреля актюбинцы смогут проверить свою грамотность вместе с тысячами человек по всему миру.

Добровольный бесплатный диктант пройдет одновременно в 800 городах и селах разных стран. В этом году к акции присоединились Актобе и Атырау.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, которая проходит одновременно по всему миру, чтобы привлечь внимание к вопросам грамотности. Все участники пишут один и тот же текст, проверка выполняется по единым критериям. В 2017 году тотальный диктант можно написать только 8 апреля.

Попробовать написать диктант может любой желающий, ограничений нет.

– В 2016 году в Казахстане диктант писали в 9 городах 1 249 человек, – сообщает координатор «Тотального диктанта» по Актобе Руслан Булентаев. – Чтобы записаться или задать вопрос, обращайтесь по тел. +7 707 5922211, 96-08-47, vk.com/burubek или на сайт www.totaldict.ru с 29 марта.

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