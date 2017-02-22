Народный репортёр. После отчёта акима машины встали в пробке до Акжара

Около теннисного центра образовалась гигантская автомобильная пробка – от моста через Илек и до Акжара-2.

Место: пос. Кирпичный, теннисный центр.

Дата: 22 февраля 2017 года.

Автор: Сергей Петрович.

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