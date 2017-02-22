Горотдел образования возглавила директор СШ №10

Исполняющей обязанности руководителя гор­отдела образования стала 44-летняя Индира Бексултанова. Она окончила университет им. Жубанова, учитель начальных классов и бакалавр юриспруденции. Работала воспитателем в детсаду Айтекебийского района, методистом райОО, учителем Карабутакской СШ, СШ №34, замдиректора СШ №36, директором СШ №48 и СШ №10 в Актобе.