Исполняющей обязанности руководителя горотдела образования стала 44-летняя Индира Бексултанова. Она окончила университет им. Жубанова, учитель начальных классов и бакалавр юриспруденции. Работала воспитателем в детсаду Айтекебийского района, методистом райОО, учителем Карабутакской СШ, СШ №34, замдиректора СШ №36, директором СШ №48 и СШ №10 в Актобе.
Горотдел образования возглавила директор СШ №10
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