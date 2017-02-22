Трёх табунщиков расстреляли в Байганинском районе

В Лактыбае 14 февраля из охотничьего ружья расстреляли трёх табунщиков. Двое из них отец и сын, ещё один – скотник с соседней фермы. ДВД сообщил «Диапазону»: в убийстве подозревают 42-летнего мужчину, его задержали.

Погибших похоронили в субботу, 18 февраля в Байганинском районе. Болату Бухарбаеву было 57, его сыну 23 года. Вместе с ними был убит скотник с соседней зимовки, приехавший их навестить. Тела двоих убитых нашли в доме. Еще одного недалеко от дома, под снегом. Мужчина пытался убежать от стрелявшего, но не смог.

– Мы из поселка Алтай Байганинского района, но живем и работаем в городе, – рассказал «Диапазону» брат и сын убитых табунщиков Раимбек Айтикенов [на фото]. – Последний раз я говорил с братом Кожахметом, которого убили, 12 февраля. – Все было нормально. Нас в семье четверо – 3 брата и сестренка. Два брата из Актобе ездили работать на эту точку в Байганинский район по 15 дней, смотрели за лошадьми. Там содержали 76 голов. Отца братья забрали с собой, чтобы он смотрел за домом, готовил еду. Зимовка Лактыбай в 80 км от Кенкияка. Хозяин обещал хорошую зар­плату и квартиру в городе. Жаловался, что скотники не держатся. Вот они и пошли. Некоторое время на точке работал и я.

– 14 февраля нам позвонили, сказали, что на соседней точке мор скота. Мы связались с Кожахметом, но его телефон молчал. Младший брат Асылбек позвонил хозяевам зимовки, вместе с ними поехали в Лактыбай. Техника там стояла нетронутая, света не было. Заходят в дом – там лежат мертвые брат и скотник с соседней точки Мынжан. Кругом бутылки. Отца нет. Его через день нашли под снегом. Оказывается, он убегал, ему выстрелили в спину. Слышали, что по подозрению задержали ремонтника, которого хозяева направили туда работать. Ружье в доме было, оно принадлежит владельцу хозяйства. Что там произошло, не знаю, идет следствие, но нам ничего не говорят. Даже результатов экспертизы не дали. В РОВД нас тоже не вызывали. Мне на телефон знакомые из Байганинского района прислали ориентировку, в которой говорится: в преступлении подозревают нашего брата и отца. Как, если их самих убили?

«Диапазон» связался с акимом Кызылбулакского сельского округа Жандарбеком Жанабаевым, но он ответил, что не в курсе произошедшего, был в командировке. Участковый Бакберген Базаров говорить с журналистом отказался. Мы обратились в ДВД. Оттуда сообщили:

– 14 февраля на отгонном пастбище на территории Кызылбулакского сельского округа Байганинского района обнаружены трупы 3 мужчин с признаками насильственной смерти. По горячим следам установлен и задержан 42-летний житель области, проводится следствие. Разглашать полные сведения по уголовному делу на данном этапе расследования нельзя.