Мы считаем, это был поджог

На фото: Здание оптового центра цветов находится на ул. Маресьева, недалеко от облакимата. Из-за пожара сгорела мансарда здания и все, что было внутри. || Фото Владимира ЗОБЕНКО





То, что осталось от стеллажей с цветами, стилизованными под клумбы.

Повсюду лежат остатки товара, вся мебель пришла в негодность.

В комнате, где начался пожар, было разбито окно. Часто в этой комнате спали дети сотрудниц, ожидая, когда они закончат работу.

Пожар в цветочном магазине около облакимата оставил без работы трёх матерей-одиночек. Они уверены, это был поджог из зависти, поскольку бизнес 20-летних предпринимателей быстро пошёл в гору и занял большую долю на рынке.

18 февраля, рано утром сгорел оптовый центр цветов по улице Маресьева, 48. Пожар уничтожил все и оставил без работы нескольких человек, три сотрудницы магазина – матери-одиночки. Во время пожара никого не было в здании, хотя иногда дети сотрудниц были на работе с мамами допоздна.

Владельцы салона «Romantic» и оптового центра цветов – молодые актюбинцы, им по 20 лет. Занимаются они реализацией и доставкой цветов по всему городу. За два года, по их словам, они заняли 65% рынка оптовых продаж цветов в Актобе, хорошо шла и розничная торговля.

– За день до пожара мы как раз получили товар, – говорит Гулим Елдизирова [на фото], администратор и флорист салона «Romantic». – На следующее утро мне позвонил Дима [Дмитрий Бондаренко, один из учредителей. – Авт.] и сказал, что был пожар. Я, не дожидаясь такси, прибежала в салон. Пришли и девочки, которые здесь работают. Я была в шоке, не осознавала, что происходит. Пожарные сказали, что это поджог, так как в здании был сильный запах бензина и разбито окно в комнате, где начался пожар. Мы закупили стройматериалы и хотели сделать ремонт в этой комнате. А ведь в той комнате иногда спал мой ребенок, пока я закончу работу! Сгорело все, ничего не осталось. Мы остались без работы. Были угрозы и оскорбления в наш адрес, так как, по мнению некоторых людей, молодые ребята не могут себе позволить открыть салон. Все это показывает зависть людей и радость от чужих неудач, но никто не знает, сколько сил было потрачено, чтобы добиться всего этого!

В день пожара Гулим хотела остаться работать до утра, но Дмитрий Бондаренко, один из учредителей цветоч­ного салона, сказал, чтобы она шла домой и отдохнула, так как до этого несколько дней подряд они работали почти круглые сутки. Неизвестно, что случилось бы, если б Гулим осталась работать до утра.

По словам администратора, в тот день люди видели черную машину ВАЗ 21099 и подозрительного человека, который ходил возле магазина.

Корреспондент «Диапазона» выяснил, что сумма ущерба составляет примерно 5 миллионов тенге, это стоимость ремонта, товара, техники и мебели. Сгоревшая мебель приобретена в рассрочку, которая еще не выплачена.

– Мы хотим, чтобы виновных в этом нашли, и они понесли наказание. Ведь могли пострадать люди. Салон работал практически круглосуточно. К нам приходили много клиентов, бывало, приходили с детьми. Я очень боюсь и переживаю за свою семью и семьи моих сотрудников. Так как если человек пошел на такой шаг, то он может сделать более страшный поступок. Мы просим всех, кто что-либо знает, не оставаться в стороне и помочь найти этих людей, – рассказал Марат Утениязов, учредитель салона «Romantic» и оптового центра цветов.

В ДЧС информацию о поджоге не подтвердили.

– 18 февраля, в 04:05 произошло возгорание торгового зала с переходом огня на мансарду здания. Площадь сгоревшего здания 290 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 30 человек и 5 машин службы пожаротушения. Пожар локализован в 06:25, ликвидирован в 7 часов утра. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются, – прокомментировала Динара Атраубаева, главный специалист ДЧС Актюбинской области.