Житель Эмбы поджёг себя в полиции. Это была его третья попытка суицида

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Житель Эмбы поджёг себя в полиции. Это была его третья попытка суицида

На фото: Эмба. Отдел полиции. Сюда 12 февраля вошел горящий мужчина. Он скончался до приезда врачей.

12 февраля 39-летний мужчина облил себя бензином и поджёг, войдя в полицию Эмбы. От полученных травм он скончался на месте. Как рассказали местные жители, Серик до этого дважды пытался покончить с собой.

По сообщению ДВД, примерно в 2:45 12 февраля в тамбур здания Эмбенского горотдела полиции Мугалжарского района вошел мужчина, его одежда была объята пламенем.

«Дежурный наряд, используя два огнетушителя, потушил пламя и вызвал «Скорую». Но было уже поздно. Мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

ДВД по факту самоподжога провел досудебное расследование и пришел к выводу: мужчина совершил суицид из-за семейных обстоятельств. Незадолго до трагедии 2 февраля скончалась его супруга. О своих намерениях за 2 часа до самоубийства потерпевший сообщил своим близким родственникам.

А вот что рассказал «Диапазону» житель Эмбы Болат.

– Серик – коренной житель Эмбы. Он рано остался без отца. Разведен. Есть один ребенок. Постоянной работы у Серика не было. Работал разнорабочим на стройке, в магазине, нанимался к частникам. Мать давно продала дом, уехала жить в Актобе. Серик со второй супругой снимал жилье. Был он человеком закрытым. Один раз вешался. Его сняли с петли. Это было 2-3 года назад. Осенью прошлого года на станции Жем он пытался попасть под «Тальго», но ему не дали работники железной дороги. У Серика был отчим, он тоже покончил жизнь самоубийством: попал под маневровый поезд.

Хоронить Серика в Эмбу приехала мать. Новые хозяева ее дома разрешили вынести тело сына из его старого дома.

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