Оскандалившийся чиновник проиграл суд

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Оскандалившийся чиновник проиграл суд

На фото: На фоне треснувшей стены судебного помещения 14 февраля судья Айдана Мамбетказиева вынесла решение: в удовлетворении иска отказать. || Фото автора

Алмат Ермагамбетов подал иск с требованием восстановить его в должности замначальника и выплатить зар­плату за 2 месяца более 500 тысяч тенге за время «вынужденного прогула».

– Его уволили, когда он был в отпуске, о своем увольнении он узнал в конце декабря. Это незаконно, – утверждает адвокат Раушан Изтлеуова. – Трудовые отношения с работодателем в первую очередь регулируются Трудовым кодексом, – поясняет адвокат.

Представитель обл­здрава пояснил, что Ермагамбетов принял на себя антикоррупционные ограничения, но допустил действия, вызвавшие критику общества.

– Ермагамбетов нарушил этический кодекс госслужащих и закон о госслужбе. Он дал повод для критики в обществе. В отношении госслужащих, в первую очередь, работает закон о госслужбе, потом Трудовой кодекс. Ермагамбетов присутствовал на заседании совета по этике и не сообщал об отпуске, не выразил несогласие с решением, – сказала гл. специалист агентства по делам госслужбы Саним Куантаева. – Поводом для служебного расследования стали публикации в diapazon.kz и письмо главы департамента в сфере госслужбы.

Судья Мамбетказиева вынесла решение: отказать в удовлетворении иска Алмата Ермагамбетова о восстановлении на работе.

– Критике подвергаются многие госслужащие, но их не увольняют, – возмущается жена Ермагамбетова, присутствовавшая на процессе вместо мужа.

– Увольнение было незаконным. Я не исключаю, что на решение членов совета по этике повлияла критика акима области. За увольнение проголосовали все члены совета. Те деньги (20 тысяч долларов) предназначались на подготовительные курсы в НИШ. Этим занималась его жена. Он решил защитить семью и сам написал заявление на ту женщину, – прокомментировала Раушан Изтлеуова.

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