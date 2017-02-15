«Сбербанк» повесил чужой кредит на женщину, у которой нет жилья и работы

Из-за задолженности по навязанному кредиту женщина не может отвезти в Россию на операцию свою мать. Созаёмщице запретили выезд за рубеж.

Актюбинка Соня Салахиева занималась торговлей, имела точку на рынке. В 2014 году она взяла кредит в «Сбербанке» двумя траншами, на общую сумму более 4 миллионов тенге. В 2015 году бизнес у женщины не пошел, возникли сложности с оплатой кредита. Один раз Соне Салахиевой банк дал отсрочку с оплатой основного долга. В марте 2015 года она снова пришла в «Сбербанк» с просьбой реструктуризации долга.

– Мне объяснили, что я должна найти гаранта, – рассказала Соня Салахиева. – Я привела свою знакомую Анну, они проверили ее финансовые возможности и дали ответ, что по их требованиям она не подходит. Анна не имела прописки, была безработной, за ней не числится никакого имущества. Летом я опять пришла в «Сбербанк» с просьбой предоставить отсрочку, сказала, что другого гаранта не нашла. Менеджер мне сказал, чтобы я вновь привела свою знакомую, которая до этого не соответствовала их требованиям. На мое недоумение менеджер ответил: лишь бы у нее удостоверение личности было. Оформили все документы, оказалось, что мою знакомую сделали созаемщицей. Я этих тонкостей не понимала, что такое гарант, что такое созаемщица. Но получается так, что на Анну оформили часть моего кредита. А у нее же ни работы, ни прописки, ни имущества. Как бы она гасила кредит? Получается, что «Сбербанк», заведома зная о неплатеже­способности клиента, делает его созаемщиком и вгоняет в кабалу. Менеджер, который оформлял реструктуризацию, уже не работает в банке, но ведь там есть служба безопасности, юристы, они должны проверять договора, просчитывать все риски.

Также Соня Салахиева утверждает, что вся процедура реструктуризации снизила ей сумму ежемесячного платежа всего лишь на 4 тысячи, с 85 тысяч до 81 тысячи тенге. То есть, какой был смысл вообще просить у банка отсрочку, недоумевает женщина.

– Теперь из-за того, что мне не удается оплачивать кредит в полном объеме, банк через суд потребовал в солидарном порядке взыскать с меня и созаемщицы сумму долга. И суд иск удовлетворил. Получается, что «Сбербанк» навязал мне созаемщицу, чтобы давить на меня. Мою квартиру по закону в счет долга забрать не может, так как это мое единственное жилье. К тому же у меня дочь инвалид с детства. Но они пошли другим методом. Моей созаемщице запретили выезд из страны, а ей нужно маму на операцию срочно в Россию везти. Судоисполнитель говорит, что выезд не откроют, пока не вернем банку деньги. И говорит Анне, чтобы она уговорила меня продать квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. И ей тогда дадут выехать из страны. Но где я буду жить, если продам свое жилье? Я не отказываюсь гасить свой долг перед банком, я каждый месяц оплачиваю кредит, исходя из своих возможностей. Я лишь прошу убрать созаемщицу, так как она вообще отношения к моим деньгам не имеет. Но «Сбербанк» не идет мне навстречу. Он же изначально не имел права делать созаемщиком человека, который не способен оплачивать кредит. К тому же в первый раз она их проверку на платеже­способность не прошла. Уже не знаю, что делать, куда обратиться, чтобы разрешить эту ситуацию.