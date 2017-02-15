Красивую актюбинку обвиняют в мошенничестве на 17 миллионов

На фото: 40-летняя Ботагоз Биекенова оказалась на скамье подсудимых по делу о мошенничестве. Потерпевшие рассказывают, что она умеет убеждать и «поражает своей невероятной красотой». || Фото автора

В суде №2 Актобе начался процесс над 39-летней Ботагоз Биекеновой с участием экс-чиновника облздрава. Биекенову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сообщает, что она «кинула» 5 человек на 17 миллионов тенге.

Ботагоз Биекенова в 2014 году предложила своему знакомому Калиеву заняться совместным бизнесом и взяла у него 2 миллиона тенге. Другой потерпевший, Макен, дал подсудимой 368 тысяч тенге, чтобы устроиться на работу в ТОО «КазахОйл». Еще у одной потерпевшей, Агзамовой, Биекенова взяла более 3 миллионов 670 тысяч тенге, обещая сделать ее участницей долевого строитель­ства для получения квартиры в Астане. В 2015 году, как гласит обвинение, Биекенова взяла в долг 3 миллиона тенге у Елеусизовой для дорогостоящей операции своему отцу. А в феврале 2016 года заместитель начальника управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов отдал Биекеновой 10 тысяч долларов для устройства старшей дочери в Назарбаев Университет и еще 10 тысяч – на устройство младшей дочери в Назарбаев интеллектуальную школу. По словам прокурора, рассказав о связях в этой школе и вузе, Биекенова взяла 7 миллионов тенге. Но детей Ермагамбетова в учебные учреждения не устроила.

Сторона подсудимой категорически отрицает предъявленные обвинения. По словам отца Биекеновой, пришедшего на суд в качестве защитника, все началось из-за тендера.

– Будучи директором медцентра, моя дочь подарила медицинское оборудование стоимостью 15 миллионов центру крови в Актобе. И приготовили еще оборудование за 17 миллионов. Это подарок в рамках акции «Туган жерге тагзым». Потом, когда она захотела участвовать в тендере, ей сказали об откатах, – рассказывает отец подсудимой Емберген Биекенов. – Когда я зашел в кабинет Ермагамбетова, он сказал мне: «Если 20% отката не будет, ваша дочь не будет участвовать в тендере».

Отец Биекеновой говорит, что после того разговора он предложил дочери записаться на прием к акиму области Бердыбеку Сапарбаеву. Однако 30 октября ее задержали, когда она садилась на поезд.

– 30 октября в один день заявления написали все потерпевшие, – утверждает Емберген Биекенов. – И моя дочь не имеет никакого отношения к тому, что Ермагамбетов устраивал дочерей в школу и вуз. Я здесь связи не вижу. Но есть связь между тем, что моя дочь отказалась давать откат, и тем, что все в один день написали заявление. Получается, мы нарушили их режим, не дав откат, а наоборот, приняв участие в акции «Туган жерге тагзым».

Корреспондент «Диапазона» обратился к потерпевшей стороне, но от комментариев они отказались, сославшись на подписку о неразглашении.

После того как об этом случае узнала общественность, аким области Бердыбек Сапарбаев подверг критике зам­начальника облздрава. А в департаменте агентства по делам госслужбы провели диссовет, по результатам которого Ермагамбетова рекомендовали к увольнению. В итоге из-за этой истории он остался без работы. Сейчас экс-чиновник судится и с обл­здравом, чтобы восстановиться на работе.