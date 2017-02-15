В Актобе 4-летняя девочка едва не утонула в сауне

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В Актобе 4-летняя девочка едва не утонула в сауне

Произошло это 12 февраля, около 17 часов. Семья с детьми поехала отдыхать в сауну, там 4-летняя девочка упала в бассейн и стала задыхаться. Ребенка из воды вытащил отец. В сауну вызвали «Скорую», она доставила пострадавшую в областную детскую больницу.

– Девочка поступила в состоянии средней степени тяжести, она наглоталась воды, вода была в легких. Диагноз аспирационная пневмония. Ребенок пролежал в реанимации, наутро перевели в отделение, состояние удовлетворительное, – сообщили в больнице.

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