НПЗ предлагают перенести с 41-го разъезда в промзону

На фото: НПЗ на 41-м разъезде в ближайшие годы может сделать непригодным Актобе для жилья. Все мощности завода предлагают перенести в промзону. || Фото из архива «Д»

Иначе в ближайшие годы в городе будет просто невозможно жить.

Такое предложение на совещании облмаслихата выдвинул депутат Айтжанов. Он отметил, что в жилой зоне вообще нельзя было строить завод.

– Тема последних разговоров наших горожан – это проблемы экологии Актобе, – сообщил депутат. – Когда город наш планировался, были определены районы, где будет частный сектор, где будет промзона. Все четко соблюдалось и никто не мог нарушить законы. Правда, была попытка в 90-е годы построить нефтеперерабатывающий завод в Бештамаке, но разрешение не дали. А на сегодня у нас проблема с запахами в городе. Поставили на 41-м разъезде НПЗ. Там его строить нельзя было. Слава богу, что он еще маленький, типа асфальтового завода. Перенести его несложно. И этому предпринимателю, который вложил деньги, конечно, надо помочь. Дать ему участок, и пока он не расширился, дать ему возможность перенести производство в промзону. Иначе мы скоро сделаем город не пригодным для жилья. Нефтеперерабатывающий завод – очень нехорошее производство для проживания. Этот вопрос касается и нас, и детей, и внуков наших.

Странно, что депутаты только сейчас стали беспокоиться о близости к городу НПЗ, ведь он работает уже несколько лет.