На мусорках города делали деньги и обвинили акимат в нарушении закона

На фото: Места на мусорных площадках сдавать в аренду запрещается, контейнеры там ставят бесплатно, лишь согласовав с акиматом. Площадки принадлежат городу, в доверительное управление отдавать их тоже нельзя. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Акимат Актобе незаконно передал мусорные площадки в доверительное управление, а потом места на мусорках сдавали в аренду.

3 года назад предприниматель Марат Куандыков стал устанавливать на мусорных площадках города сетчатые контейнеры для пластиковых бутылок. Актюбинцы постепенно привыкли отделять мусор и бросать в желтые сетчатые контейнеры пластиковые бутылки. Собранный пластик предприниматель прессовал в тюки и сдавал в Россию.

Осенью прошлого года он обратился в газету «Диапазон» и рассказал, что на мусорных площадках появились новые контейнеры для пластика. А его контейнеры стали убирать, часть увезли на территорию «Таза Кала». На тот момент он также писал письма в гор­акимат, но ответ его не удовлетворил. После публикации в «Диапазоне» ситуацией заинтересовались в департаменте комитета по регулирования естественных монополий и защите конкуренции по Актюбинской области. На этой неделе огласили результаты проверки деятельности «Таза Кала».

– Акимат Актобе передал в доверительное управление контейнерные площадки для мусора подведомственному предприятию ТОО «Таза кала», – объяснили в департаменте, – в свою очередь «Таза Кала» сдавало в аренду места на площадках с мусорными контейнерами. По закону места на мусорных площадках сдавать в аренду запрещается, контейнеры там можно ставить бесплатно, надо только согласовывать. Также гор­акимат не имел права давать эти площадки в доверительное управление подрядной организации. Площадки принадлежат городу.

Действия должностных лиц горакимата в данном случае привели к созданию привилегий у «Таза Кала» перед другими конкурентами. Незаконный договор об аренде между предпринимателем и подрядной организацией расторгнут. Также мусорные площадки вывели из доверительного управления «Таза кала». За нарушение законодательства о защите конкуренции сотрудников горакимата не накажут, сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В ТОО «Таза Кала» отказались ответить, почему сдавали в аренду места предпринимателю.

– Да, действительно, я заключил с ТОО «Таза Кала» договор об аренде места под мои контейнеры, – рассказал директор ТОО «Коканд LTD» Марат Куандыков, – но почти сразу же после этого там была проверка, договор расторгли. Деньги за аренду я заплатить не успел. Мои желтые контейнеры на площадках стоят бесплатно. Препятствий для работы сейчас у меня нет. Летом планирую увеличить количество контейнеров для сбора пластикового мусора.