В Уилском районе в буран застряли 20 человек на 7 машинах

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В Уилском районе в буран застряли 20 человек на 7 машинах

Сообщение о случившемся поступило в райотдел по ЧС в 2-15 15 февраля.

– Машины с пассажирами выехали из поселка Караой в Уил вечером 14 февраля, – рассказали в райотделе по ЧС. – В пути начался буран. Проехав километров 50, они застряли. Машины стояли возле Мосагаша, оттуда до Уила 40 км. Наши сотрудники выехали на 3 тракторах. На дороге стояла колонна из 7 машин, в них 20 человек. Всех вытащили. В 6:30 утра людей доставили в Уил. Замерзших, заболевших среди них нет.

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