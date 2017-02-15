Почему подорожало мясо

На фото: Рынок «Табыс». 14 февраля говядина стоила от 1200 до 1500 тенге. || Фото ВладимираЗОБЕНКО

Любимый продукт казахстанцев подорожал на 200, 300 и даже 500 тенге. О причинах узнавал «Диапазон».

Продавцы объясняют подорожание тем, что из-за метеоусловий затруднены поставки, выросли цены на ГСМ, да и людям выгоднее сдавать скот в ТОО «АкТеп» в Алге, где корову принимают за 650-700 тенге живого веса и ее не надо забивать.

– Цена свинины поднялась с 700 до 1000 тенге, говядина стоит 1400-1500 тенге, баранина 1100-1300 тенге, а конина 1800 тенге за кило, – поделились арендаторы мясного павильона на Центральном рынке.

– Из-за бурана была задержка поставок. В декабре мы получили письмо от ТОО «АкТеп» о том, что будет приостановлена поставка мяса в январе и феврале, они не могут завершить технологический цикл по откорму скота, – рассказала Алия Бералиева, администратор коммунального рынка «Табыс».

70% мяса на рынке «Табыс» от частных поставщиков, 30% – от управления сельского хозяйства. Это местное мясо, выращенное в районах области. Закупочная цена говядины 1150 тенге по договоренности с управлением сельского хозяйства, 1300 тенге – у частных поставщиков. Мясо продается с 10%-ной торговой надбавкой. В итоге говядина «по договоренности» во вторник, 14 февраля стоила 1200-1250 тенге, а частники продавали ее по 1400-1500.

– Народу много, цены у нас регулируются. Мяса из Алги меньше привозят, чем раньше. Народ уже привык к росту цен. В начале месяца объем продаж больше, так как актюбинцы получают пенсии, зарплату и приходят за мясом. Каждый человек берет исходя из своего бюджета, кто-то покупает утром свежее мясо, а кому не по карману приходят ближе к вечеру, когда идут скидки, хотя ассортимент к вечеру уже меньше, – поделилась продавщица на рынке «Табыс».

– Цены на свинину у нас остались прежние, 950 тенге за кило, с апреля цена не менялась. Свинину на рынок привозят местную, а еще из Костаная и Оренбурга. На мясо всегда есть спрос, – рассказали продавцы за прилавком «Байгер».

– Мясо стоило 1000-1200 тенге, сейчас – 1500-1700 тенге. Легкие брала неделю назад по 300, сейчас уже 500-600 тенге. Мы пенсионеры, и это бьет по карману, но есть ведь что-то надо. Я мясо беру раз в месяц, трачу около 15 тысяч тенге. Я взяла грудинку по 1500 тенге, – рассказала Галина Ивановна, пенсионерка.