Ветер сдул с высотки 12-метровую конструкцию

6 февраля, около 3 часов ночи с крыши 10-этажки на «Космосе» рухнуло украшение с металлическим каркасом. Конструкция примерно 12 м в длину и 2 м в высоту весит более 100 килограммов.

По дороге тяжелый декор снес пару кондиционеров, украшений на фасаде, побил стекла и всей массой рухнул на крышу магазина «ТоСТ». К счастью, до тротуара не долетел и никто не пострадал.

– Сумму ущерба пока не знаю. В прошлом году мы делали капитальный ремонт крыши, – рассказал директор ТОО «ТоСТ» Бахыт Сулейменов [на фото]. – Это нам обошлось примерно в 800 тысяч тенге.

Напомним, в августе прошлого года жильцы дома по пр. Абулхаир хана, 58 (на углу с пр. Молдагуловой) уже обращались в редакцию. В 2014 году на крыше их дома алматинские подрядчики – ТОО «GEMBA» – установили украшения для оформления города. Как сообщали в пресс-службе акимата, работы по декоративному оформлению и ремонту 20 фасадов на пр. Абулхаир хана проходили с 2013 по 2015 год. Оплачивали их спонсоры. На дом по пр. Абулхаир хана, 58 выделили 108 млн тенге. После работ крыша начала течь. Техническая оценка выявила нарушения, для крепления украшений крышу просверлили насквозь. Декор работал, как парус, крепление при каждом порыве ветра расшатывалось, дырки расширялись. По медиативному соглашению ТОО «GEMBA» в 2016 году обязалось провести демонтаж и монтаж за свой счет 27 несущих креплений декоративных элементов с 1 по 7 подъезд.

Работы провели, но их качеством жильцы и КСК остались недовольны. Разбирательства с подрядчиками продолжаются по сей день.

Председатель КСК «Ак Орда-58» Рыскельды Такенов [на фото] рассказал, что крепления декора должны были закрепить к мезонину (надстройка над средней частью жилого дома), но работники ТОО «GEMBA» после демонатажа прикрепили к их парапету крыши. Рыскельды Такенов переживает, что другие украшения могут за время буранов слететь вниз.

– Кто будет отвечать, если другое оформление также снесет? Вдруг кто-нибудь пострадает? Мы будем подавать в суд и поднимать вопрос о демонтаже этих украшений с крыши нашего дома!

Как сообщили в жилищной инспекции Актобе, подрядчиков ждут за столом переговоров.

– Ошибка, конечно, поставщика этих элементов, что их установили на парапет здания, это привело к тому, что вместе с парапетом при сильном ветре элемент отлетел, – рассказал руководитель жилищной инспекции города Танат Шегебаев. – Нужно было крепить к надстройке над домом, потому что она является частью здания, капитальным строением. Мы связались с компанией, сразу вылететь из-за погодных условий они не смогли. К 14 февраля они должны приехать, сядем за стол переговоров. Обсудим возмещение ущерба, восстановление элемента. Кроме того, на пр. Абулхаир хана много домов, которые они оформляли, – будем проверять. Если какие-то разногласия будут, мы готовим материал, чтобы подать в суд.